أخبار عاجلة

عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين -
تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن" -
شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

Google+ Print
لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

جولولي 

تحدث الفنان المصري عزت أبو عوف، عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته الأولى فاطيما، والأسباب التي دعته للزواج من أخرى بعد رحيلها.

عزت أبو عوف، قال في أخر حوار تلفزيوني له ببرنامج “العاشرة مساءً”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية “دريم”: “قصة الحب بيني وبين فاطيما بدأت وهي في الخامسة عشر من عمرها وكنت أنا في التاسعة عشر، وتزوجنا وأنا في سن الثالثة والعشرين”.

وأضاف: “سبب حبي الكبير لها، لأنها على مدار 37 عامًا لم تشتك مني ولا مرة واحدة رغم أني شخصية متقلبة المزاج وعصبي جدًا وأفتعل مشكلة من أقل...

الموجز

مواضيع متعلقة
المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت