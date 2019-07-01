لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

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تحدث الفنان المصري عزت أبو عوف، عن قصة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته الأولى فاطيما، والأسباب التي دعته للزواج من أخرى بعد رحيلها.

عزت أبو عوف، قال في أخر حوار تلفزيوني له ببرنامج “العاشرة مساءً”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية “دريم”: “قصة الحب بيني وبين فاطيما بدأت وهي في الخامسة عشر من عمرها وكنت أنا في التاسعة عشر، وتزوجنا وأنا في سن الثالثة والعشرين”.

وأضاف: “سبب حبي الكبير لها، لأنها على مدار 37 عامًا لم تشتك مني ولا مرة واحدة رغم أني شخصية متقلبة المزاج وعصبي جدًا وأفتعل مشكلة من أقل...