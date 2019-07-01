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أول أزمة تتسبب فيها «وفاة الفنان عزت أبو عوف»

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أول أزمة تتسبب فيها «وفاة الفنان عزت أبو عوف» أول أزمة تتسبب فيها «وفاة الفنان عزت أبو عوف»

الموجز 

تسببت وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف في أزمة لصناع آخر أفلامه ، حيث أكد مصدر من داخل فيلم "كل سنة وانت طيب" لموقع فيتو أن المخرج سعيد الماروق بدأ منذ فترة قصيرة البحث عن بديل للفنان عزت أبو عوف ليشارك في بطولة الفيلم الذي يتم تصويره حاليا.

وأضاف فيتو أن المصدر أكد أن أبو عوف صور عددا قليلا من المشاهد وبعدها تعرض لأزمة صحية، إلا أن فريق عمل الفيلم أجل تصوير مشاهده لحين تماثله للشفاء، لكن بعد تدهور حالته الصحية قرر سعيد الماروق البحث عن بديل له، حتى لا يتعطل التصوير أكثر من ذلك، خاصة وأن حالته الصحية كانت غير مستقرة هذا بجانب تأكيد الأطباء أن فترة علاجه كانت ستستغرق وقتا طويلا.

فيلم "كل سنة وانت طيب" كان يحمل اسم "نصب تذكاري" وهو من تأليف محمد عبدالمعطي عن قصة للفنان تامر حسني، ومن إخراج اللبناني سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني، خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام. (المصدر)

"عبدالمعطي" عن دور عزت أبو عوف في "كل سنة وأنت طيب": لم يصور أي مشهد

من ناحية أخرى نعى السيناريست محمد عبدالمعطي، الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي رحل عن عالمنا ، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، قائلًا: "فقدنا فنانًا راقيًا ومُثقفًا، وكان على علاقة طيبة مع جمهوره".

وكشف "عبدالمعطي"، في تصريحه لـ صحيفة "الوطن"، عن مصير الدور الذي كان من المُقرر أن يُجسده عزت أبو عوف في فيلم "كل سنة وأنت طيب" للفنان تامر حسني، مؤكّدًا أنَّ الفنان الراحل لم يُصور أي مشهد في الفيلم، قائلًا: "شرف وإضافة وكنا نتمنى ظهوره في الفيلم، حتى ولو مشهد واحد".

وأضاف "عبدالمعطي" للصحيفة المصرية ، أنَّ فريق العمل انتهى من تصوير المشاهد الخارجية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي المشاهد التي لا يظهر فيها "أبو عوف"، لافتًا إلى أنَّ الفترة الماضية شهدت إجراء التحضيرات والاستعدادات لتصوير المشاهد الداخلية في ، لكن عزت أبو عوف، تعرض لأزمة صحية منعته من تصوير مشاهده.

وأكّد أنَّ مصير دور "أبو عوف" لم يتضح بعد، مبينًا أنَّ الموت حدث جلل ومن الصعب التفكير في الفيلم حاليًا، موضحًا أنَّ الأمر سيتضح خلال الفترة المُقبلة، داعيًا متابعيه بالدعاء للفنان الراحل.

الموجز

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