فيديو .. انقاذ «بسنت» من الإختطاف .. «ترند» يوتيوب

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

المتابع لترند يوتيوب مصر ، سوف يندهش كثيراً، فعلى غير المعتاد ، تربع مشهد من مسلسل سبق عرضه للفنان كريم عبد العزيز ، على عرش يوتيوب مصر والمسلسل بعنوان «وش تاني» .

والمشهد الذي حقق مشاهدات اقتربت من الـ نصف مليون مشاهدة يقوم فيه كريم عبد العزيز بإنقاذ ابنة رجل الأعمال الذي يعمل لديه ويجسد هذا الدور الفنان حسين فهمي .

مسلسل وش تانى

بطولة كريم عبد العزيز-حسين فهمي -انتصار - منة فضالي - محمد لطفي

قصة وإخراج : وائل عبد الله

انتاج : لؤي عبد الله - وائل عبد الله - اوسكار للتسجيلات الفنية (حسن عبد الله )

تدور احداث المسلسل حول شخصية ( سيد بشرية ) والذى يبلغ 35 سنة و أطلق علي نفسه لقب بشرية لانه من وجهة نظره يحقق طموحات البشر، عايز تبقي محامي هخليك محامي، عايز تبقي دكتور هخليك دكتور