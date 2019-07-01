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محدث.. سهم آبل يرتفع 2% ليقود مكاسب "داو جونز"

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محدث.. سهم آبل يرتفع 2% ليقود مكاسب "داو جونز" محدث.. سهم آبل يرتفع 2% ليقود مكاسب "داو جونز"

مباشر: ارتفع سهم آبل بنحو 2 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

واستفاد سهم الشركة الأمريكية من التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصاديين حول العالم، على خلفية الاجتماع الذي عقد بين الرئيس دونالد والرئيس شي جين بينغ على هامش قمة العشرين.

وتتزامن المكاسب في سهم آبل مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم.

ويعتبر سهم آبل بذلك أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز" الصناعي .

وبنهاية الجلسة، صعد سهم صانعة الآيفون بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 201.55 دولار، بعد أن شهد مكاسب بنحو 2.9 بالمائة في وقت مبكر من الجلسة.

وخلال نفس الفترة، فإن القيمة السوقية لشركة آبل بلغت 927.348 مليار دولار بعد أن تجاوزت حاجز التريليون دولار في العام الماضي.

يذكر أن مكاسب سهم "آبل" بلغت 29 بالمائة في العام الحالي وحتى الآن.

مباشر (اقتصاد)

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