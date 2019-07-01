مسح: مبيعات السيارت بالسوق الأمريكي قد تكون الأسوأ منذ 2013

مباشر: كشف مسح حديث أن شركات صناعة السيارات داخل السوق الأمريكي شهدت أسوأ أداء في 6 أشهر منذ عام 2013 خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يتعلق بمبيعات السيارات الجديدة.

وبحسب نتائج استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج نيوز" ونشرت نتائجه اليوم الإثنين، فإن المعدل السنوي لإجمالي مبيعات السيارات المعدل موسمياً ربما تباطأ خلال شهر يونيو/حريزان إلى حوالي 17 مليون سيارة وشاحنة خفيفة.

وكان معدل المبيعات داخل السوق الأمريكي في شهر يونيو/حريزان عام 2018 يبلغ 17.3 مليون مركبة.

ومن المقرر أن تفصح شركات السيارات العالمية عن مبيعاتها من المركبات خلال الشهر الماضي غداً الثلاثاء، في حين أن كل من "جنرال موتورز و"فورد" يعلنان مبيعات ربع سنوية.

ومن المرجح أن تنخفض مبيعات السيارات بنحو 2.9 بالمائة خلال الشهر الماضي و3.3 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، بحسب الباحثين "جي.دي باور" و"إل.إم.سي أوتومتيف".