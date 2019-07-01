محدث..النفط يقلص مكاسبه عند التسوية مع أنباء تمديد اتفاقية أوبك

مباشر: قلصت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب النتائج الرسمية لاجتماع أوبك في فيينا.

وتتجه الأنظار إلى فيينا اليوم وغداً الثلاثاء لرؤية ما سوف يسفر عنه اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأعضاء من خارجها بشأن مستويات إنتاج النفط، وسط تقارير تشير للتوافق حول تمديد الاتفاقية لمدة 9 أشهر.

واستفاد الخام في وقت مبكر من التعاملات ليقفز بنحو 3 بالمائة، باتزامن مع دعم السعودية وروسيا وإيران لتمديد اتفاقية خفض الإمدادات النفطية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد بأنه اتفق مع السعودية على تمديد اتفاقية خفض مستويات الإنتاج الحالية والبالغة 1.2 مليون برميل يومياً لنحو 6 إلى 9 أشهر.

لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفاتح يرى أن الاتفاق قد يتم تمديده لمدة 9 أشهر على الأرجح.

وتقوم أوبك بخفض مستويات إنتاج النفط منذ بداية عام 2017 من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات مقبولة وسط ضعف نمو الاقتصاد العالمي إضافة لقفزة قوية في الإنتاج الأمريكي من الخام.

وكانت أسعار النفط تحت الضغط المتجدد في الأشهر الأخيرة مع تصاعد الإمدادات الأمريكية، حيث ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي إلى مستوى قياسي جديد عند 12.16 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

واستفاد الخام كذلك من توصل الولايات المتحدة والصين إلى هدنة تجارية من شأنها استئناف المفاوضات التجارية ووقف زيادات جديدة في الرسوم الجمركية بين البلدين.

وفي الأسبوع الماضي، واصل إنتاج النفط الأمريكي الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي مع تراجع حاد في مخزونات الخام

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس/آب بنحو 1.1 بالمائة مسجلاً 59.09 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:39 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة ليصل إلى 65.00 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي تمكن من تحقيق مكاسب قوية في الأسبوع الماضي مع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران إضافة للقلق التجاري.