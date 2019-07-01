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مسح: 47% من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب الاقتصادي

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مباشر: يوافق حوالي نصف الشعب الأمريكي على أداء الرئيس دونالد مع ارتفاع عدد المواطنيين الذين يصفون  الولايات المتحدة بأنه "جيد" مقارنة مع الفترة التي شهدت الإغلاق الحكومي.

وكشفت نتائج مسح حديث صادر عن مركز "أسوشيتيد برس-نورك" للبحوث العامة، اليوم الإثنين، أن 63 بالمائة من المواطنين الأمريكيين يصفون الاقتصاد الأمريكي بأنه "جيد" مقابل 53 بالمائة المسجلة في مسح شهر يناير/كانون الثاني 2018 عندما كانت البلاد تشهد إغلاقاً حكومياً امتد لنحو 35 يوماً.

وبحسب مسح شهر يونيو/حريزان الماضي، فإنه حوالي 47 بالمائة من الأمريكيين فقط يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد الأمريكي في حين يرفض 51 بالمائة هذا الأداء، في حين يوافق 38 بالمائة على أدائه الوظيفي بشكل عام.

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ولا تختلف هذه الأرقام كثيراً عن مسح يناير/كانون الثاني من العام الحالي عندما كان قبول الأداء الاقتصادي 44 بالمائة مقارنة بـ55 بالمائة غير موافقون على هذا الأداء.

وعلى صعيد تعامل ترامب مع الأوضاع التجارية والضرائب، فإن 26 بالمائة قالوا إن التعريفات ساعدت الاقتصاد الوطني وهو أقل من 40 بالمائة النسبة المسجلة في أغسطس/آب 2018.

وقال 17 بالمائة من الخاضعين للمسح إنهم قاموا بدفع ضرائب فيدرالية أقل في عام 2018 مقارنة بالعام السابق له.

كما انخفضت نسبة المتشائمين حيال الوضع الاقتصادي تحديداً في العام المقبل إلى 34 بالمائة بدلاً من 44 بالمائة في السابق.

ووفقاً لنتائج المسح، فإن عدد قليل من المواطنين الأمريكيين يتوقعون تحسن الاقتصاد على مدى العام المقبل، لكنهم كانوا أقل تشاؤماً مقارنة مع استطلاع يناير/كانون الثاني.

ويرى 44 بالمائة أن الأمور سوف تتدهور أكثر داخل البلاد على مدى العام المقبل مقارنة مع 52 بالمائة في مسح يناير/كانون الأول.

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مباشر (اقتصاد)

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