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الصدر يعلق على دمج "الحشد الشعبي" في الجيش العراقي

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الصدر يعلق على دمج "الحشد الشعبي" في الجيش العراقي الصدر يعلق على دمج "الحشد الشعبي" في الجيش العراقي

القاهرة — سبوتنيك. وقال الصدر في بيان اليوم الاثنين إن "ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة".

وأضاف الصدر "ما يهمني هنا أيضا أن تكون سرايا الإسلام التي أمرت بتأسيسها سابقا هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها، وعلى الأخ أبو ياسر التطبيق فورا وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر".

وتابع الصدر "ومن هنا أعلن انفكاكها عني انفكاكا تاما لا شوب فيه، فيما إذا ألحقت بالجهات الأمنية الرسمية".

يتبع…

 

SputnikNews

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