محدث.. سعر الذهب عالمياً يسجل أكبر هبوط يومي في عام

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن حوالي 25 دولاراً من قيمته ويسجل أكبر وتيرة هبوط يومية من حيث النسبة المئوية في نحو عام.

وتأتي الخسائر في قيمة المعدن الأصفر بالتزامن الهدوء حيال الأوضاع التجارية في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين.

واتفق الجانبان على عودة المفاوضات التجارية حيال إبرام صفقة تجارية مرة أخرى بعد أن كانت تعثرت في قوت سابق من هذا العام.

وتعرض المعدن النفيس للضغوط على خلفية الدولار القوي وابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة لصالح تلك الخطرة، حيث انتشعت تداولات أسواق الأسهم اليوم بدعم الهدنة التجارية.

وكشفت بيانات اقتصادية أن النشاط الصناعي الأمريكي تراجع لأدنى مستوى بـ3 سنوات كما سجل الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة أكبر وتيرة هبوط شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 1.7 بالمائة أو ما يعادل 24.40 دولار ليسجل 1389.30 دولار للأوقية.

وسجل بذلك المعدن الأصفر أكبر وتيرة هبوط يومي من حيث النسبة المئوية منذ يونيو/حريزان عام 2018.

وكان المعدن قد وصل لأعلى مستوياته في نحو 6 سنوات بعدما وصل إلى 1438 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي وهي أعلى مستوياته منذ مايو/آيار 2013.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن، فتراجع بنسبة 1.6 بالمائة أو ما يوازي 23.29 دولار في تمام الساعة 5:37 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1386.26 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، فإن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، فارتفع بأكثر من 0.7 بالمائة ليصل إلى 96.815.