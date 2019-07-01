تقرير:أوبك تتفق على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط 9 أشهر

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وافقت على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر قادمة.

وأوضح تقرير نقلته وكالة رويترز عن مندوب بالمنظمة، اليوم الإثنين، التوافق على تمديد الاتفاقية من الآن حتى شهر مارس/آذار من العام المقبل.

ويعقد وزارء النفط في الدول الأعضاء بالمنظمة اجتماعاً في فيينا اليوم على أن يليه محادثات مع منتجي الخام من خارج أوبك مثل روسيا غداً الثلاثاء.

وكانت اتفاقية خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً من قبل أوبك وأعضاء من خارجها انتهت بحلول 30 يونيو/حريزان الماضي.

وبحلول الساعة 4:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 64.90 دولار للبرميل بعد أن كانت مكاسبه تصل لنحو 3 بالمائة.