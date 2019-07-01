أخبار عاجلة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير:أوبك تتفق على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط 9 أشهر

Google+ Print
تقرير:أوبك تتفق على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط 9 أشهر تقرير:أوبك تتفق على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط 9 أشهر

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وافقت على تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر قادمة.

وأوضح تقرير نقلته وكالة رويترز عن مندوب بالمنظمة، اليوم الإثنين، التوافق على تمديد الاتفاقية من الآن حتى شهر مارس/آذار من العام المقبل.

ويعقد وزارء النفط في الدول الأعضاء بالمنظمة اجتماعاً في فيينا اليوم على أن يليه محادثات مع منتجي الخام من خارج أوبك مثل غداً الثلاثاء.

وكانت اتفاقية خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً من قبل أوبك وأعضاء من خارجها انتهت بحلول 30 يونيو/حريزان الماضي.

وبحلول الساعة 4:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 64.90 دولار للبرميل بعد أن كانت مكاسبه تصل لنحو 3 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مصرع 14 بحارا روسيا جراء حريق بغواصة

مصرع 14 بحارا روسيا جراء حريق بغواصة

أمين أوبك: العلاقات مع روسيا لم تغير صناعة القرار بالمنظمة

أمين أوبك: العلاقات مع روسيا لم تغير صناعة القرار بالمنظمة

عبد العال: مصر بموقعها الجغرافي تلعب دورا في تطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا

عبد العال: مصر بموقعها الجغرافي تلعب دورا في تطوير العلاقات بين روسيا وأفريقيا

كريم عبد العزيز يوضح أوجه التشابه بين تنظيم كأس العالم بروسيا وبطولة أمم إفريقيا بمصر

كريم عبد العزيز يوضح أوجه التشابه بين تنظيم كأس العالم بروسيا وبطولة أمم إفريقيا بمصر