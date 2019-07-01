نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث بالسعودية.. اليوم

الرياض – مباشر: تصدر اجتماع الدول المنتجة للنفط في فيينا برئاسة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أبرز الأحداث على المستوى الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، إلى جانب إصدار وزارة المالية سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في تاريخها.

وعلى مستوى سوق الأسهم، أعلنت شركة السوق المالية استمرار تعليق سهم "عذيب للاتصالات"، وتوصلت "ميدغلف" لتسوية مه هيئة الزكاة، ورفعت "سابك" حصتها بأكبر مجمع للميثانول بالعالم، وأخيرا أغلق سوق الأيهم السعودية تعاملات اليوم على ارتفاع بأولى جلسات الربع الثالث لليوم الخامس على التوالي.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية وقرارات سوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1440/1441 هـ 2019م بكمية (730) ألف طن من القمح الصلب، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.

وأطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مشاريع تأهيل وتطوير محاور الطرق الرئيسية في مدينة الرياض.

وانعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في مدينة فيينا النمساوية، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وبحث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، التعاون بين البلدين، والتنسيق لاستقرار أسعار النفط.

وكشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن بدء إلزام منتجات الإسمنت بالحصول على علامة الجودة السعودية، اعتباراً من 10 محرم 1441هـ، وذلك وفقاً للائحة الفنية لمواد البناء -الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية.

وأصدرت المملكة العربية السعودية سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في تاريخها على شريحتين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة 9:07 من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك مزيدا من الدول تريد تمديد اتفاق النفط لمدة 9 أشهر لما بعد يونيو/حزيران 2019.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين أن المملكة لا تسعى ولا تريد حرباً مع إيران.

سوق الأسهم:

أعلنت شركة السوق المالية - تداول، عن استمرار تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج، إلى حين إعلان الشركة عن القوائم المالية ومعالجة الامتناع عن إبداء رأي.

وتوصلت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) إلى اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية والضريبية للسنوات المالية من عام 2007 وحتى نهاية السنة المالية 2016.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، في طوكيو، اتفاقية تمديد شراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي – التابعة لـ "سابك"، لترفع حصتها إلى 75 بالمائة في أكبر مجمع لتصنيع الميثانول بالعالم.

وأصدرت الراجحي المالية، توقعاتها لنتائج أعمال 29 شركة سعودية مدرجة تقع تحت تغطيتها بالربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وأعلنت شركة "أبناء عبد الله عبدالمحسن الخضري" أن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، أصدرت حكما اليوم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبد الله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع لليوم الخامس على التوالي؛ وسط تباين بأداء القطاعات، وأغلق مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأخضر للجلسة الثالثة.

خاص مباشر:

مسح.. 71.5 مليار دولار تدفقات أجنبية تدخل السعودية خلال عام

سهم "تهامة" يتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودي بعد النتائج المالية