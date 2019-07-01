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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد تراجع المخاوف التجارية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد تراجع المخاوف التجارية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد تراجع المخاوف التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بعد اتفاق الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني على استئناف المفاوضات التجارية وتعليق تعريفات إضافية.

واتفق رئيسا واشنطن وبكين على هامش قمة العشرين في عطلة الأسبوع الماضي على استكمال المحادثات العالقة بين الجانبين مع قرار برفع الحظر عن بيع معدات أمريكية لشركة الاتصالات الصينية هواوي.

وفي نهاية الجلسة، قاد قطاعي التكنولوجيا والأسهم المكاسب في الأسواق الأوروبية بقفزة 2 بالمائة، بينما حل قطاعي الأغذية والمشروبات داخل المنطقة السالبة.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو كما سجل معدل البطالة أدنى مستوى منذ عام 2008 فيما يواصل النشاط الصناعي بألمانيا الانكماش للشهر السادس على التوالي.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 387.9 نقطة كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1 بالمائة مسجلاً 7497.5 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر "داكس" الألماني، فشهد مكاسب بنحو 1 بالمائة ليصعد إلى 12521.4 نقطة فيما حقق مؤشر "كاك" الفرنسي زيادة بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 5567.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1304 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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