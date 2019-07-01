"تداول": 16.1 مليار ريال صافي مشتريات المستثمرين الأجانب خلال يونيو

الرياض – مباشر: واصل المستثمرون الأجانب عمليات الشراء بسوق الأسهم السعودية- تداول خلال شهر يونيو/حزيران 2019، مقابل اتجاه بيعي للسعوديين والخليجيين.

ووفقا للتقرير الشهري لـ"تداول"، بلغ صافي مشتريات الأجانب 16.16 مليار ريال؛ نتيجة فارق عمليات شراء إجمالية بقيمة 30.97 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 14.81 مليار ريال.

ودعمت تعاملات المستثمرين المؤهلين مشتريات الأجانب؛ بعد تسجيلهم صافي شراء بقيمة 16.67 مليار ريال، من مبيعات إجمالية قيمتها 13.35 مليار ريال مقابل بيع بـ 30.02 مليار ريال.

وفي المقابل، سجل السعوديون مبيعات صافية بقيمة 14.86 مليار ريال؛ من خلال مشتريات إجمالية بـ 42.62 مليار ريال ومبيعات إجمالية بـ 57.48 مليار ريال.

وغلب البيع على تعاملات الخليجيين بصافي 1.29 مليار ريال؛ نتيجة مشتريات إجمالية بـ 1.21 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية وصلت قيمتها لـ 2.49 مليار ريال.

وارتفعت ملكية المستثمر الأجنبي بسوق الأسهم السعودية بقيمة 22.61 مليار ريال خلال يونيو/حزيران 2019، لتمثل 7.47 بالمائة من إجمالي ملكية الأسهم بالسوق.

وبلغت ملكية الأجانب 155.48 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 132.86 مليار ريال في الشهر السابق.

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