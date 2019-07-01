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محدث.. الذهب يقلص خسائره إلى 22 دولاراً

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محدث.. الذهب يقلص خسائره إلى 22 دولاراً محدث.. الذهب يقلص خسائره إلى 22 دولاراً

مباشر: قلصت الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن حوالي 22 دولاراً من قيمته ويسجل أكبر وتيرة هبوط في نحو عام.

وتأتي الخسائر في قيمة المعدن الأصفر بالتزامن الهدوء حيال الأوضاع التجارية في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين.

واتفق الجانبان على عودة المفاوضات التجارية حيال إبرام صفقة تجارية مرة أخرى بعد أن كانت تعثرت في قوت سابق من هذا العام.

وتعرض المعدن النفيس للضغوط على خلفية الدولار القوي وابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة لصالح تلك الخطرة.

وكشفت بيانات اقتصادية أن النشاط الصناعي الأمريكي تراجع لأدنى مستوى بـ3 سنوات كما سجل الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة أكبر وتيرة هبوط شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبحلول الساعة 3:43 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس/آب بنسبة 1.5 بالمائة أو ما يعادل 21.50 دولار ليسجل 1392.20 دولار للأوقية، بعد أن كانت خسائره تتجاوز 25 دولاراً في وقت سابق.

ولم يتراجع بمثل هذه الوتيرة في أي جلسة منذ يونيو/حريزان عام 2018.

وكان المعدن قد وصل لأعلى مستوياته في نحو 6 سنوات بعدما وصل إلى 1438 دولار للأوقية في الأسبوع الماضي وهي أعلى مستوياته منذ مايو/آيار 2013.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن، فتراجع بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يوازي 20.20 دولار في تمام الساعة 3:53 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1389.35 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، فإن مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، فارتفع بأكثر من 0.6 بالمائة ليصل إلى 96.691.

مباشر (اقتصاد)

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