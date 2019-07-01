شركة مانجا السعودية تدشن فرعاً باليابان..وتبرم شراكات تدريبية

الرياض – مباشر: أعلنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، تدشين فرعاً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأشارت قناة الإخبارية السعودية، إلى أن الشركة السعودية وقعت عدة مذكرات تفاهم مع الجانب الياباني بمجالات خاصة بالتدريب وتنمية المهارات.

وأبرم رئيس الشركة، بدر العساكر، مذكرة تفاهم مع كل من شركة كادوكاوا وجامعة طوكيو للتكنولوجيا، كما وقع شراكة مع مجموعة ميزوهو المالية، بحسب تغريدة للشركة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

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