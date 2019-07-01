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اليابان تخطط لفرض قيود على تصدير منتجات التكنولوجيا لكوريا الجنوبية

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اليابان تخطط لفرض قيود على تصدير منتجات التكنولوجيا لكوريا الجنوبية اليابان تخطط لفرض قيود على تصدير منتجات التكنولوجيا لكوريا الجنوبية

مباشر: أعلنت اليابان أنها تخطط لوقف تصدير المعادن الضرورية لصناعة التكنولوجيا بالغة الأهمية في كوريا الجنوبية.

وذكرت حكومة شينزوا آبي اليوم الاثنين أنها قد تطبق قيود على المنتجات مرتفعة التخصص التي تحتاجها كوريا الجنوبية في تصنيع أشباه الموصلات وشاشات الكمبيوتر.

وأضافت أنه من المحتمل أن تحذف كوريا الجنوبية من قائمة المشتريين الموثوق بهم.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن قضت محكمة في كوريا الجنوبية بأن الشركات اليابانية عليها تعويض الكوريين المجندين للعمل في المصانع والمناجم خلال فترة استعمار شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 وحتى 1945.

واستدعت كوريا الجنوبية سفير اليابان في سول للاحتجاج ضد القرار، وقال إنه من الممكن تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية.

ومن جانبه صرح وزير التجارة في كوريا الجنوبية بأن التدابير كانت "انتقامية" بالنسبة لقواعد محكمة كوريا الجنوبية، متعهداً باتخاذ خطوات ضرورية وفقاً للقانون المحلي والدولي.

وفي الشهر الماضي رفضت اليابان اقتراحًا من كوريا الجنوبية بإنشاء صندوق تعويض مشترك لحل النزاع حول مطالبات السخرة، وأعلنت طوكيو أن العرض لا يلتزم ببنود معاهدة عام 1965 التي تطبع العلاقات.

مباشر (اقتصاد)

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