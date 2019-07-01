روسيا تخفض إنتاج النفط بوتيرة تتجاوز الاتفاق مع أوبك

مباشر: صرح وزير الطاقة الروسي بأن بلاده قامت بخفض إنتاج النفط خلال الشهر الماضي بأكثر من الكمية المتفق عليها في الاتفاقية العالمية لتقليص الإمدادات.

وقال إلكسندر نوفاك في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن إنتاج روسيا النفطي تراجع بمقدار 278 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو/حريزان الماضي عن مستويات شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 البالغ 11.41 مليون برميل يومياً.

وتشير تصريحات الوزير الروسي إلى أن حجم الإنتاج النفطي خلال شهر يونيو/حريزان بلغ 11.13 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية بشأن إنتاج روسيا من النفط خلال شهر يونيو/حريزان غداً الثلاثاء.

وبموجب اتفاقية أوبك وأعضاء من خارجها لخفض مستويات الإنتاج، وافقت روسيا على تقليص إمدادتها بمقدار 228 ألف برميل يومياً عن خط الأساس لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويعني ذلك أن موسكو يجب أن تحافظ على إجمالي إنتاجها النفطي في مستوى يتراوح بين 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يومياً.

وكان إنتاج روسيا النفطي سجل 11.11 مليون برميل يومياً في شهر مايو/آيار الماضي مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو/حريزان 2018 ومقارنة مع 11.23 مليون برميل يومياً المسجل في أبريل/نيسان السابق له.

وتجتمع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجين للخام من خارجها في فيينا اليوم وغداً لمناقشة اتفاقية خفض الإنتاج التي انتهت في 30 يونيو/حريزان الماضي.