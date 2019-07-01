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وكالة: أوبك تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة أشهر

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وكالة: أوبك تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة أشهر وكالة: أوبك تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط تسعة أشهر

مباشر: قال مندوب في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، إن المنظمة اتفقت اليوم الاثنين على تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر، بحسب "رويترز".

وانتهى الاتفاق السابق يوم أمس الأحد، والذي يتضمن حاليا خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا، كما أنه بتمديد الاتفاق تسعة أشهر سينتهي في مارس/آذار 2020.

ويجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا، ويعقب ذلك محادثات مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة يوم الثلاثاء.

وقبل أيام قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفقت مع على تمديد الاتفاق المبرم مع أوبك لتقليص إنتاج النفط، وذلك مع تعرض الخام لضغوط متجددة من تنامي الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الاتفاق سَيُمدد على الأكثر ترجيحا لتسعة أشهر، وإنه لا توجد حاجة لمزيد من الخفض.

ترشيحات

"المزروعييتوقع من أوبك قراراً يعيد التوازن لأسواق النفط 

الغضبان يؤكد اتجاه أوبك تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط..بين 6و9أشهر

 

مباشر (اقتصاد)

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