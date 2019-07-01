بالفيديو والصور : اجتماع اللجنة القانونية ووزير الداخلية حول قانون الاسلحة والذخائر

جى بي سي نيوز - : اعتبر النائب عبد المنعم العودات ، رئيس اللجنة القانونية النيابية أن مشروع قانون الأسلحة والذخائر للعام 2019 بات مطلبا وطنيا للحد من نسب الجريمة في الأردن .

أضاف: بأننا بأمس الحاجة لقانون عصري ينظم التعامل بالاسلحة والذخائر خاصة وان القانون النافذ معمول به منذ 70 عاما ولم يعد يواكب المستجدات ..

وجاء حديث العودات خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقد الاحد في مبنى المجلس بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد ووزير العدل بسام التلهوني ومندوبين عن الامن العام والجهات ذات العلاقة واعضاء اللجنة القانونية لمناقشة مشروع قانون الاسلحة والذخائر .

وقد عقب وزير الداخلية سلامة حماد على ملاحظات النواب مؤكدا عزم الوزارة على تطبيق القانون بكل تفان لتوطيد الأمن والعدالة في المجتمع .

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المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا