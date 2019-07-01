عملات الأسواق الناشئة تجني المكاسب مع إعلان هدنة تجارية

مباشر: حصدت عملات الأسواق الناشئة المكاسب الملحوظة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة الليرة التركية وسط عودة الثقة حيال الأوضاع التجارية.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على استئناف المفاوضات التجارية وذلك على خلفية اللقاء الذي جمع بينهما على هامش قمة العشرين.

وتأتي مكاسب عملات الأسواق الناشئة على الرغم من مكاسب الدولار التي حصدها اليوم جراء إعلان الهدنة التجارية وعقب بيانات اقتصادية.

وكانت أسهم وعملات الأسواق الناشئة صعدت خلال شهر يونيو/حريزان الماضي بأكبر وتيرة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

في حين أن السندات المقومة بالعملة المحلية شهدت أفضل أداء شهري في أكثر من 3 سنوات على خلفية التحول الحذر لبنك الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري الأمريكي عن يونيو/حريزان يوم الجمعة المقبل، من أجل الحصول على إشارات ما إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة في اجتماع يوليو/تموز أم لا والتي من شأنها أن تكون الخطوة الأولى من نوعها في أكثر من عقد.

وبحلول الساعة 2:57 مساءً بتوقيت جرينتش، زادت عملة تركيا المحلية مقابل الورقة الخضراء بنسبة 2.6 بالمائة لينخفض الدولار إلى 5.6414 ليرة.

وكانت عملة تركيا مستفيدة بشكل خاص من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وتركيا.

وبالنسبة للبيزو المكسيكي فكان ثاني أكبر الرابحين، ليرتفع بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة أمام الدولار الأمريكي والذي هبط إلى 19.0443 بيزو.

وحققت عملة البرازيل مكاسب بنحو 0.9 بالمائة مقابل نظيرتها الأمريكية ليتراجع الدولار إلى 3.8156 ريال برازيلي.

كما صعد البيزو الأرجنتيني كذلك مقابل الورقة الخضراء بأكثر من 0.6 بالمائة ليسجل الدولار 42.2028 بيزو.

كما ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بنسبة مماثلة 0.6 بالمائة لتتراجع العملة الخضراء إلى 62.8441 روبل.

وارتفعت عملة جنوب أفريقيا أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 14.0724 راند.

كما صعد اليوان الصيني بأكثر من 0.2 بالمائة مقابل الدولار لتهبط العملة الخضراء إلى 6.8503 يوان.

وبنهاية اليوم، ارتفعت الروبية الهندية أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة لتنخفض الورقة الأمريكية إلى 68.950 روبية.