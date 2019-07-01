الحريري يعلق على "صفقة القرن" وموقف بلاده منها

جي بي سي نيوز :- علق رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأربعاء، على "صفقة القرن" التي تدعو إليها أمريكا، التي تجري ضمن إطارها "ورشة البحرين" المستمرة منذ يوم أمس الثلاثاء، بمشاركة دول عربية.

وبحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فإن الحريري أكد موقف لبنان المعارض للخطة الأمريكية التي تدعى إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال الحريري إن "الحكومة والبرلمان في لبنان يعارضان الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ويركز الجزء الأول من خطة البيت الأبيض على التشجيع على استثمار 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية وثلاث دول عربية مجاورة إحداها لبنان.

ويعترض اللبنانيون من مختلف الأطياف على الأفكار التي طرحت حتى الآن، ويرون أن منح ستة مليارات دولار للبنان إنما هو لإقناعه بقبول التوطين الدائم للفلسطينيين الذين عاشوا فيه لاجئين منذ قيام إسرائيل في عام 1948.

وقال الحريري: "الحكومة مع المجلس النيابي ضد هذه الصفقة ودستورنا يمنع التوطين".

وكان نبيه بري رئيس مجلس النواب، انتقد الخطة الأمريكية بشدة الأحد الماضي، وقال: "يخطئ الظن من يعتقد أن التلويح بمليارات الدولارات يمكن له أن يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابت غير قابلة للتصرف".

وتم توجيه الدعوة للبنان للمشاركة في مؤتمر البحرين، لكنه امتنع عن الحضور,وفق وكالات .

وتهدف "ورشة البحرين" التي تختتم أعمالها الأربعاء، إلى تنظيم الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"..