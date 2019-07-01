أخبار عاجلة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

الأزمة السورية تتصدر مباحثات السيسي مع محمد بن سلمان

Google+ Print
الأزمة السورية تتصدر مباحثات السيسي مع محمد بن سلمان الأزمة السورية تتصدر مباحثات السيسي مع محمد بن سلمان

جي بي سي نيوز:- قال التلفزيون الرسمي المصري، السبت، نقلا عن الرئاسة، إن الأزمة السورية تصدرت مباحثات جرت بين الرئيس عبد الفتاح وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية ، وفق "سكاي نيوز" .

ونقل التلفزيون عن الرئاسة قولها أيضا إن المحادثات شهدت تطابقا في وجهات نظر الجانبين حول تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج.

وكان الوضع في سوريا محل نقاش الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأميركي دونالد على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

ودعا بوتن، الجمعة، إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا.

وعبر بوتن عن اعتقاده بأنه يتعين على دول مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أن تتخذ دورا أكثر فعالية بشأن المسألة السورية.

وفي مقابلة نشرت الخميس الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن إنه يسعى لتحقيق "تفاهم أعمق" بين والولايات المتحدة لدفع عملية السلام السورية.

وأشار بيدرسن في المقابلة التي نشرها (مركز الحوار الإنساني)، ومقره جنيف، إلى أنه يريد جمع مجموعة من الدول المؤثرة لدعم العملية، منها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعتان من الدول النشطة سياسيا في سوريا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا

ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا

كوشنر: ترامب "معجب جدا" بعباس ومستعد للتواصل معه بخصوص خطة السلام

كوشنر: ترامب "معجب جدا" بعباس ومستعد للتواصل معه بخصوص خطة السلام

السفيرة عزيزة - مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي

السفيرة عزيزة - مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي

مصرع 14 بحارا روسيا جراء حريق بغواصة

مصرع 14 بحارا روسيا جراء حريق بغواصة