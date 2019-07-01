الجبير: ولي العهد السعودي أبلغ قمة العشرين بضرورة مواجهة إيران

الرياض- مباشر: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين أن المملكة لا تسعى ولا تريد حرباً مع إيران.

وأضاف الجبير وفقا لقناة العربية، أن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية.

وأكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.

والتقى الأمير محمد بن سلمان يوم السبت الماضي على هامش مشاركته بقمة العشرين باليابان، الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وناقشا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.

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