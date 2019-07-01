أخبار عاجلة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح معنى كلمة "السجود" في القرآن الكريم -
السفيرة عزيزة - تقدم لكم طريقة تحضير فتة فراخ -
السفيرة عزيزة – لقاء مع الفنان محمد اوتكا .. في ضيافة السفيرة عزيزة -
#م. هاني سنبل: تم إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء -
الطريق لنهائي كأس الأمم.. مواجهات نارية منتظرة -
محدث.. النفط يقلص مكاسبه بعد بيانات المخزونات الأمريكية -
تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين -
ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا -
"الغرف السعودية" تشارك بالقمة الاقتصادية العربية البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

لافروف يعلق على الاستهداف الإسرائيلي لدمشق وحمص

Google+ Print

وأكد لافروف: "بلدنا سوف يبني تقييماته على القرارات الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

© AP Photo / Hassan Ammar

وأشار لافروف إلى أهمية احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى أن موسكو تعتبرها منطلقا لتقييم أي أفعال تقوم بها أية جهة في المنطقة.

وكان التلفزيون الحكومي للجمهورية العربية السورية قد نشر لقطات عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف سوريا أمس الأحد.

ووفقًا لوسائل الإعلام السورية، قتل نتيجة الهجوم على أطراف العاصمة، أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 بجراح بدرجات متفاوتة من الشدة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لوكالة "سبوتنيك" أن العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي السورية، الليلة الماضية، شاركت فيه بوارج إسرائيلية من البحر.

وقالت المصادر "إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط الصواريخ التي أطلقتها بوارج إسرائيلية من البحر قبل وصولها إلى أجواء المياه الإقليمية السورية، مشيرة إلى أن صواريخ "إس200" في منظومة الدفاع الجوي السورية أسقطت ستة صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مواقع عسكرية في حمص".

وتعرضت عدة مناطق سورية بعيد منتصف ليل الأحد لعدوان نفذته طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وقال مصدر عسكري سوري إن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق"، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

حكومة الوفاق الليبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التصعيد جنوب طرابلس

حكومة الوفاق الليبية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول التصعيد جنوب طرابلس

نواب فرنسيون يخططون لزيارة دمشق ولقاء الأسد

نواب فرنسيون يخططون لزيارة دمشق ولقاء الأسد