أخبار عاجلة

محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السفر والترفيه -
مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتجاوز التوقعات -
سهم "تسلا" يقفز 5% بعد ارتفاع قياسي لتسليم السيارات -
المالية السعودية تعلق على إتمام الطرح الأول للسندات المقومة باليورو -
"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية -
قوانين سلطنة عمان الجديدة... تغيير في المنظومة الاقتصادية والإدارية -
المرحلة الـ 5 من حملة "انت أٌقوى من المخدرات" -
تفاصيل هروب الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -
شرطي إسرائيلي يقتل يهودي من أصل أثيوبي ويتسبب في احتجاجات واسعة -
اليوم - الرئيس السيسي يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

اليوم...ذكرى ميلاد "رأفت الهجان" أشهر جاسوس مصري داخل إسرائيل...خدع تل أبيب وأحدث هزة عنيفة لأسطورة الموساد

Google+ Print

اعداد محمد بشاري

يحل اليوم الأول من يوليو ذكرى ميلاد البطل المصري رأفت الهجان، والذى ولد في عام 1927 ورأفت الهجان هو الاسم الحركي للمواطن المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي رحل إلى إسرائيل بتكليف من المخابرات المصرية في إطار خطة منظمة في يونيو عام 1956 وتمكن من إقامة مصالح تجارية واسعة وناجحة في تل أبيب وأصبح شخصية بارزة في المجتمع الإسرائيلي.

وقام الهجان لسنوات طويلة بالتجسس وإمداد جهاز المخابرات المصري بمعلومات مهمة تحت ستار شركة سياحية داخل إسرائيل حيث زود بلاده بمعلومات خطيرة منها موعد حرب يونيو لسنة 1967 وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر سنة 1973 بعد أن زود بتفاصيل عن خط برليف.

أحدثت هذه الرواية والعملية هزة عنيفة لأسطورة الموساد وصعوبة اختراقه وتم اعتبار الهجان بطلًا قوميًا في مصر عمل داخل إسرائيل بنجاح باهر لمدة 17 سنة وتم بث مسلسل تلفزيوني ناجح عن حياة الهجان الذي شد الملايين وقام بتمثيل دوره بنجاح الممثل المصري محمود عبد العزيز.

من جهة أخرى، كان الرد الرسمي من جانب المخابرات الإسرائيلية في البداية "إن هذه المعلومات التي أعلنت عنها المخابرات المصرية ما هي إلا نسج خيال ورواية بالغة التعقيد وإنه على المصريين أن يفخروا بنجاحهم في خلق هذه الرواية"، لكن وتحت ضغوط الصحافة الإسرائيلية صرح رئيس الموساد الأسبق إيسر هاريل "أن السلطات كانت تشعر باختراق قوي في قمة جهاز الأمن الإسرائيلي ولكننا لم نشك مطلقا في جاك بيتون وهو الاسم الإسرائيلي للهجان".

الموجز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

عائلات مصرية وسورية بمراكز الإيواء في ليبيا... واتهامات متبادلة بشأن استهداف المهاجرين

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

تصريحات حاسمة من الرئيس المصري تزامنا مع التمهيد لـ"صفقة القرن"

السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني

السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني

السفيرة عزيزة - مؤتمر فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية

السفيرة عزيزة - مؤتمر فرص وتحديات تمكين المرأة المصرية