وصول أول رحلة لطيران الخليج إلى مطار الخرطوم بعد توقف مؤقت

أعلن محمد المهدي، الناطق الرسمي باسم شركة مطار الخرطوم الدولي، أن شركة طيران الخليج باشرت رحلاتها إلى مطار الخرطوم الدولي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كما كشف المهدي عن استئناف عدد من خطوط الطيران لرحلاتها إلى الخرطوم خلال الأيام المقبلة وذلك عقب التوقف في الفترة الماضية، وأشار لاستئناف طيران الإمارات لرحلاتها في التاسع من يوليو، فيما يستأنف طيران الاتحاد في الـ 14 من يوليو، لافتا إلى أن توقف الرحلات كان لأسباب تشغلية متعلقة بالشركات.

​وكان وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني في مملكة البحرين، محمد ثامر الكعبي، أعلن في شهر أبريل، عن وقف الرحلات الجوية على متن طيران الخليج — الناقل الوطني لمملكة البحرين إلى مطار الخرطوم الدولي احتياطا، وذلك حرصا على سلامة المسافرين.

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وأضاف الكعبي في تصريح لصحيفة "الوطن" البحرينية، أنه بعد التواصل المستمر مع طيران الخليج، أعلنت طيران الخليج، وقف رحلاتها مؤقتا إلى مطار الخرطوم الدولي حفاظا على سلامة المسافرين.

وقال الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم، محمد المهدي، في شهر يونيو/حزيران الجاري، إن بعض شركات الطيران العالمية أوقفت رحلاتها إلى مطار الخرطوم، فيما استمر بعضها برحلاته، بينما استمرت الرحلات الداخلية بصورة طبيعية.

وكانت مصادر محلية أفادت، في وقت سابق، بتوقف رحلات الطيران الداخلية والخارجية بمطار الخرطوم الدولي، بالتزامن مع دعوات للتظاهرات في العاصمة السودانية، احتجاجا على فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم.

واتهمت المعارضة السودانية في وقت سابق القوات الأمنية باقتحام مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وذلك بـ"استخدام القوة المفرطة". وذكرت مصادر طبية حكومية أن 12 قتيلا على الأقل سقطوا وأصيب أكثر من 60 آخرين من جراء إطلاق الرصاص في موقع الاعتصام، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، غير الحكومية، ارتفاع حصيلة قتلى فض الاعتصام إلى 118 شخصا، وذلك بعد مقتل شاب برصاص قوات الدعم السريع أو ما يعرف باسم "الجنجويد".