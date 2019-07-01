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الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة يسجل أكبر هبوط بـ6 أشهر

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الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة يسجل أكبر هبوط بـ6 أشهر الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة يسجل أكبر هبوط بـ6 أشهر

مباشر: تراجع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال شهر مايو/آيار الماضي، مسجلاً أكبر وتيرة هبوط في 6 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الإثنين، أن الإنفاق على البناء تراجع بنحو 0.8 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي مقابل 0.4 بالمائة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنفاق على قطاع البناء الأمريكي سوف ينمو بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر مايو/آيار.

وتعتبر وتيرة الهبوط خلال مايو/آيار الماضي هي الأكبر منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 2018

أما على أساس سنوي، فإن الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة خلال شهر مايو/آيار الماضي كان أقل بنحو 2.3 بالمائة عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر الإنفاق على الإنشاءات الخاصة تراجع بنسبة 0.7 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي مقارنة مع الشهر السابق له بعد التعديل، كما كان مؤشر الإنشاءات العامة أقل بنحو 0.9 بالمائة عن شهر أبريل/نيسان السابق له.

وخلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، فإن معدل الإنفاق على البناء كان أقل بنحو 0.3 بالمائة عن أرقام الفترة المماثلة من عام 2018.

وبحلول الساعة 2:23 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة مسجلاً 1.1335 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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