محدث.. الدولار يواصل مكاسبه عالمياً بعد الهدنة التجارية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد الهدنة التجارية مع الصين وإعلان بيانات اقتصادية.

وسيطر اللون الأخضر على تعاملات العملة الأمريكية على خلفية اجتماع الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة أوساكا اليابانية بعطلة الأسبوع الماضي.

واستفادت الورقة الخضراء من خسائر عملات الملاذ الآمن على خلفية اتجاه المستثمرين للأصول الخطرة بعد تراجع حدة المخاوف التجارية على خلفية لقاء ترامب وشي، بالإضافة إلى تراجع احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة للسيطرة على أثار التوترات التجارية.

واتفق رئيسا أكبر اقتصادين حول العالم على استكمال المفاوضات التجارية العالقة بينهما مع عدم فرض أي تعريفات جديدة أثناء تلك الفترة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، كما انخفض الإنفاق على قطاع البناء في مايو/أيار الماضي.

وبحلول الساعة 2:31 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار أمام اليورو بنسبة 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1334 دولار.

كما زادت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنحو 0.4 بالمائة لتصعد إلى 108.30 ين وحققت مكاسب بنسبة مماثلة 0.4 بالمائة مقابل العملة البريطانية ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2640 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار الأمريكي-الفرنك السويسري)، فشهد زيادة 0.8 بالمائة لتسجل الورقة الخضراء 0.9844 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 96.533.