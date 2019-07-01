تراجع النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 3 سنوات تقريباً، وسط انخفاض الطلبات الجديدة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي (إي.إس.إم)، اليوم الاثنين انخفاض مؤشر المشتريات الصناعي خلال يونيو/حزيران الماضي عند مستوى 51.7 نقطة، مقابل مستوى 52.1 نقطة في مايو/آيار السابق له.

ويعتبر هذا المستوى أدنى وتيرة نمو للنشاط الصناعي الأمريكي منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى النشاط الصناعي لدى أكبر اقتصاد في العالم سيسجل مستوى 51.3 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.

وكشفت البيانات أن الطلبيات الجديدة سجلت مستوى 50 نقطة في الشهر الماضي، بهبوط 2.7 نقطة عن مايو/أيار السابق له.

أما مؤشر الإنتاج فسجل زيادة بمقدار 2.8 نقطة عند مستوى 54.1 نقطة في يونيو/حزيران.

وفيما يتعلق بمؤشر المخزونات فانكمش في الشهر الماضي إلى 49.1 نقطة، من مستوى 50.9 نقطة المسجل في مايو/آيار.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي أنه سجل مستوى 50.6 نقطة في يونيو/حزيران، وهو مستوى أعلى من المسجل في مايو/آيار عند 50.5 نقطة.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1334 دولار.