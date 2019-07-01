رئيس الوزراء العراقي والعاهل السعودي يبحثان هاتفياً التعاون بين البلدين

مباشر: بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، التعاون بين البلدين، والتنسيق لاستقرار أسعار النفط.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، أن رئيس الوزراء ناقش مع ولي العهد السعودي تطوير العلاقات بين البلدين، وجرى البحث أساساً في تعاون البلدين في مؤتمر أوبك لوزراء النفط والطاقة المنعقد حالياً في فيينا لتنظيم أوضاع السوق النفطية، والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وأكد عادل عبدالمهدي والملك سلمان حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصاً ما تم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وتم التأكيد، على أهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات.

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