قانون جديد يعتبر كل رخصة كلاشنكوف في الاردن لاغية

جى بي سي نيوز - : قال وزير العدل بسام التلهوني إن قانون الأسلحة الجديد سيلغي كل رخصة سابقة منحت للأسلحة الاوتوماتيكية في الاردن حملا واقتناء .

أضاف إن القانون :" اعتبر كل رخصة اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه ".

أضاف بأن الحكومة لم تجر تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر ، بل أعدت قانونا كاملا لأهمية تعزيز سيادة القانون في البلد .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب الأحد برئاسة النائب عبد المنعم العودات وبحضور وزير الداخلية والعدل ومندوبين عن الامن العام والجهات ذات العلاقة.

بسام التلهوني وزير العدل - المدينة نيوز

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا