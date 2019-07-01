قانون جديد يعتبر كل رخصة كلاشنكوف في الاردن لاغية
جى بي سي نيوز - : قال وزير العدل بسام التلهوني إن قانون الأسلحة الجديد سيلغي كل رخصة سابقة منحت للأسلحة الاوتوماتيكية في الاردن حملا واقتناء .
أضاف إن القانون :" اعتبر كل رخصة اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه ".
أضاف بأن الحكومة لم تجر تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر ، بل أعدت قانونا كاملا لأهمية تعزيز سيادة القانون في البلد .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب الأحد برئاسة النائب عبد المنعم العودات وبحضور وزير الداخلية والعدل ومندوبين عن الامن العام والجهات ذات العلاقة.
بسام التلهوني وزير العدل - المدينة نيوز
المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا