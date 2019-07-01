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قانون جديد يعتبر كل رخصة كلاشنكوف في الاردن لاغية

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جى بي سي نيوز  - : قال وزير العدل بسام التلهوني إن قانون الأسلحة الجديد سيلغي كل رخصة سابقة منحت للأسلحة الاوتوماتيكية في الاردن حملا واقتناء .

أضاف   إن  القانون :" اعتبر كل رخصة  اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه ".

أضاف  بأن لم تجر تعديلات على قانون الأسلحة والذخائر ، بل أعدت قانونا كاملا لأهمية تعزيز سيادة القانون في البلد .

جاء ذلك  خلال  اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب الأحد برئاسة النائب عبد المنعم العودات وبحضور  وزير الداخلية والعدل ومندوبين عن الامن العام والجهات ذات العلاقة.

 

 بسام التلهوني وزير العدل - المدينة نيوز

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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