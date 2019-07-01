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إيران تعلن تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزونات اليورانيوم

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إيران تعلن تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزونات اليورانيوم إيران تعلن تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزونات اليورانيوم

مباشر: أعلنت إيران أنها انتهكت حدود الاتفاق المتعلق بتخصيب اليورانيوم وفقاً لاتفاق 2015، في خطوة قد تزيد من التوترات مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "أي.إس.إن.إيه" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، قوله إن بلاده تجاوزت الحد ذات الصلة بتخصيب اليورانيوم والمتعلق بـ300 كيلو جرام من سادس فلوريد اليورانيوم.

وكانت إيران قد أعلنت نيتها عدم الإلتزام بالاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق وتوقيع عقوبات اقتصادية مشددة على مسؤولي طهران.

فيما طالبت باقي الدول المشاركة في الاتفاق إيران باستمرار إلتزامها بالاتفاق، محذرة من مغبة تجاوز الحدود المتفق عليها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

ومن جانبها أعلنت وكالة الطاقة الذرية الدولية أن مراقبيها كانوا يتحققون ما إذا كانت إيران تخزن مزيد من اليورانيوم المخصب أكثر من المسموح به أم لا.

وفي يوم الأربعاء الماضي اكتشفت وكالة الطاقة الذرية أن إيران لديها 200 كيلو جرام تقريباً من اليورانيوم منخفض التخصيب وهو مستوى أقل بالكاد من الحد المسموح به عند 202.8 كيلو جرام.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة: "مفتشونا سيقدمون تقارير الى الوكالة حالما يتم التحقق من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب".

مباشر (اقتصاد)

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