"المحكمة التجارية" تُصدر حكماً بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لـ"الخضري"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "أبناء عبد الله عبدالمحسن الخضري" أن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، أصدرت حكما اليوم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبد الله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين على "تداول"، أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على الحكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، مبينة أنه سوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – وعن أي تطورات في حينه.



وأشارت الشركة إلى أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

كانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي، عن قيام وكيل الشركة الشرعي بالحضور أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بجلستها التي انعقدت بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2019 للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأضافت الشركة، أن الوكيل الشرعي أبدى عدم اعتراض الشركة على فتح الإجراء، وبناء على ذلك قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى ليوم الاثنين الموافق 24 يونيو/حزيران 2019؛ ليتسنى للشركة تقديم المستندات والمعلومات المرتبطة بإجراء إعادة التنظيم المالي.

ولفتت "الخضري"، إلى أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

وتقدمت الشركة بطلب قيد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة وهو شركة مظاهر التطوير للمقاولات الإلكتروميكانيكية المحدودة.

وتلقت الشركة، في وقت سابق، إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة.

وقالت الشركة، أواخر مايو/أيار، إنها لا تزال بصدد دراسة الخيارات المناسبة لإعادة هيكلة رأس مال الشركة على نحو يحقق مصلحة المساهمين، وذلك بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة.

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