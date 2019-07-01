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"ستاندرد آند بورز 500" يرتفع بالمستهل لمستوى قياسي جديد

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"ستاندرد آند بورز 500" يرتفع بالمستهل لمستوى قياسي جديد "ستاندرد آند بورز 500" يرتفع بالمستهل لمستوى قياسي جديد

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليربح "داو جونز" حوالي 250 نقطة على خلفية التفاؤل التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم.

كما أن أن المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز 500" سجل مستوى قياسياً جديداً في بداية الجلسة ليتجاوز القمة القياسية الأخيرة عند 2964 نقطة.

وتأتي المكاسب القوية في "وول ستريت" عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد مع نظيره الصيني شي جين بينغ في عطلة الأسبوع الماضي على هامش قمة العشرين والتي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وأسفر الاجتماع بين الرئيسين عن استئناف المحادثات العالقة بين البلدين إضافة للإشارة إلى رفع الحظر عن بيع المعدات الأمريكية لشركة هواوي الصينية.

وارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق بشكل ملحوظ، حيث قفز سهم شركة "سكاي وركس سيليوشنز" بنحو 8.5 بالمائة كما ارتفع سهم "ماكرون تكنولوجي" بنحو 6.3 بالمائة.

أما سهما شركتي "كوالكوم" و"برودكوم" فحققا مكاسب بنسبة 5.3 بالمائة و5.4 بالمائة على الترتيب مع ارتفاع سهم آبل بنحو 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة ليصل إلى 26853.02 نقطة ويربح 253 نقطة تقريباً.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.1 بالمائة ليرتفع إلى 2974.4 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

فيما شهد مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، زيادة 1.7 بالمائة مسجلاً 8140.5 نقطة.

يذكر أن الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما أشاد به الرئيس الأمريكي عبر "تويتر".

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 96.451.

مباشر (اقتصاد)

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