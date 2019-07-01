"المالكي": تدمير طائرة مسيرة باتجاه السعودية أطلقتها الميليشيات الحوثية

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة 9:07 من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية.

وأضاف العقيد تركي المالكي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار؛ لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأوضح المالكي، أن الميليشيات لم يتم تحقيق أي من أهدافها وتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد المالكي، استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ترشيحات:

الجبير يستعرض آفاق التعاون بين السعودية واليابان بمعهد اقتصاديات الطاقة

السعودية تُصدر سندات مقومة باليورو للمرة الأولى

وزير النفط العراقي: نسعى لاحتواء الفائض بالسوق العالمية مع المنتجين

شركة أبحاث تتوقع نتائج 29 شركة سعودية بالربع الثاني لـ2019

علامة الجودة على منتجات الأسمنت بالسعودية اعتباراً من سبتمبر القادم

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل