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"المالكي": تدمير طائرة مسيرة باتجاه السعودية أطلقتها الميليشيات الحوثية

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"المالكي": تدمير طائرة مسيرة باتجاه السعودية أطلقتها الميليشيات الحوثية "المالكي": تدمير طائرة مسيرة باتجاه السعودية أطلقتها الميليشيات الحوثية

الرياض – مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، إن قوات التحالف تمكنت في تمام الساعة 9:07 من صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة، وتم تدميرها بالأجواء اليمنية.

وأضاف العقيد تركي المالكي، وفقا لوكالة الأنباء "واس"، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار؛ لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وأوضح المالكي، أن الميليشيات لم يتم تحقيق أي من أهدافها وتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد المالكي، استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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