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"ريدان الغذائية" تفتتح أول فرع فرانشايز لها بالإمارات

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"ريدان الغذائية" تفتتح أول فرع فرانشايز لها بالإمارات "ريدان الغذائية" تفتتح أول فرع فرانشايز لها بالإمارات

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "ريدان الغذائية" عن افتتاح أول فرع فرانشايز لها بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين 01 يوليو 2019م والواقع على شارع الجميرا.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، يوم الإثنين، أن الأثر المالي الناتج عن افتتاح الفرع سوف يظهر  اعتباراً من الربع الثالث من العام الحالي 2019م.

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