سوق الأسهم السعودية يواصل مكاسبه بأولى جلسات الربع الثالث

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع لليوم الخامس على التوالي؛ وسط تباين بأداء القطاعات، وأغلق مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأخضر للجلسة الثالثة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على ارتفاع نسبته 0.35 بالمائة، ليصعد لمستوى 8852.69 نقطة، بعد مكاسب بلغت 30.93 نقطة.

وبلغت السيولة في السوق 2.48 مليار ريال، مقارنة بـ 2.51 مليار ريال بالجلسة الماضية.

وانخفضت كميات الأسهم المتداول عليها لـ 102.87 مليون سهم، مقابل 109.29 مليون سهم بتعاملات الأحد.

وتباين أداء القطاعات بالختام؛ وسط ارتفاع 12 قطاعا مقابل 9 تراجعات.

وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية الارتفاعات بنسبة 2.1 بالمائة، يليه العقارات بنحو 1.1 بالمائة.

وصعد البنوك بنسبة 0.5 بالمائة، والمواد الأساسية بـ 0.05 بالمائة.

وفي المقابل، جاء قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بمقدمة التراجعات بنسبة 0.96 بالمائة، يليه المرافق والمنافع العامة بنحو 0.8 بالمائة.

وتصدر سهم "الإعادة السعودية" الارتفاعات بنسبة 5.2 بالمائة، فيما حل "سدكو كابيتال ريت" على رأس التراجعات بـ 2.4 بالمائة.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط بالسيولة بقيمة 258.23 مليون ريال، فيما سيطر "الإعادة السعودية" على الكميات بـ 6.41 مليون سهم.

وعلى جانب مؤشر السوق الموازي- نمو أغلق باللون الأخضر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.43 بالمائة، رابحا 15.78 نقطة، رفعته لمستوى 3718.01 نقطة.

وبلغت السيولة بالموازي 3.65 مليون ريال، مقارنة بـ 8.13 مليون ريال بتعاملات الأحد.

وبلغت التداولات بالموازي 219.48 ألف سهم، مقابل 506.99 ألف سهم بالجلسة الماضية.

وتصدر "العمران" ارتفاعات الموازي بـ 10.99 بالمائة، وكان "أبو معطي" أبرز التراجعات بنحو 3.4 بالمائة.

وسيطر "بحر العرب" على التداولات بالموازي بسيولة قيمتها مليون ريال، وبكميات 79.82 ألف سهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات الأحد، آخر جلسات شهر يونيو، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي؛ بدعم مباشر من مكاسب أغلب القطاعات والتي تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية، والتأمين، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الإغلاق باللون الأخضر.

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