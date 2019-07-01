هيئة السوق المالية توافق على تخفيض رأس مال "الأهلية للتأمين"

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة "الأهلية للتأمين" التعاوني؛ المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول" عن تخفيض رأس مالها من 160 مليون ريال إلى 123 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول" يوم الإثنين، أن تخفيض عدد الأسهم سيكون من 16 مليون سهم إلى 12.300 مليون سهم، مشيرة الى ان هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وتابعت الشركة انه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال.

وأوضحت أن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وفي يونيو الماضي أعلنت الشركة عن تقديم طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وكان مجلس ادارة الشركة قد أوصى في مارس الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة، وإعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً، عبر التوصية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 23.13 بالمائة من 160 مليون ريال إلى 123 مليون ريال، والقيام بعد ذلك بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

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