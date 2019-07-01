السعودية تعلن تعزيز إجراءات أمنية مشددة في مياهها الإقليمية

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، منذ قليل، إن المملكة تحركت لتعزيز الإجراءات الأمنية في مياهها الإقليمية في أعقاب «الهجمات التخريبية» الأخيرة على عدة ناقلات نفط في خليج عمان خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إدانة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الهجمات على ناقلات النفط باعتبارها تهديدًا خطيرًا للملاحة البحرية الدولية والأمن الدولي.

وفي السابق، طالب الفالح باستجابة سريعة وحاسمة للتهديد ضد إمدادات الطاقة ... الناجم عن الأعمال الإرهابية الأخيرة في الخليج العربي.

وخلال الشهر الماضي، استهدفت ناقلتان نفطيتان في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز، حيث اتهمت الولايات المتحدة وبعض حلفائها إيران على الفور بالوقوف وراء هذه الهجمات. وقد نفت طهران بشدة هذه المزاعم وحثت على التوقف عن التصعيد.