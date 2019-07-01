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رئيس الوزراء العراقي والعاهل السعودي يبحثان التنسيق لتحقيق استقرار أسعار النفط

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رئيس الوزراء العراقي والعاهل السعودي يبحثان التنسيق لتحقيق استقرار أسعار النفط رئيس الوزراء العراقي والعاهل السعودي يبحثان التنسيق لتحقيق استقرار أسعار النفط

ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق اليوم الاثنين أن "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بحثان في اتصال هاتفي تعاون البلدين والتنسيق لاستقرار النفط". 

  

وجاء في البيان "بحث رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، تطوير العلاقات بين البلدين، وجرى البحث أساسا في تعاون البلدين الشقيقين في مؤتمر "أوبك" لوزراء النفط والطاقة المنعقد حاليا في فيينا، لتنظيم أوضاع السوق النفطية والتنسيق بين البلدين بما يحقق استقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، إذ أكدا حرصهما على تطوير العلاقات المشتركة، وخصوصا ما تم إقراره من اتفاقات خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وأهمية حماية أمن البلدين وتوفير ظروف الاستقرار في المنطقة، والتأكيد على التهدئة وتجنيبها خطر الحروب والصراعات".

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