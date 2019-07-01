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رئيس الأركان الروسي يجري مباحثات مع نظيره التركي حول سوريا

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رئيس الأركان الروسي يجري مباحثات مع نظيره التركي حول سوريا رئيس الأركان الروسي يجري مباحثات مع نظيره التركي حول سوريا

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الأول من تموز/يوليو، وبمبادرة من الجانب التركي، جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال يشار غيولير، حيث ناقش الجانبان الوضع في سوريا، بما في ذلك منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتبادلا الآراء حول ضمان الاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا، بأن العمل مع تركيا بشأن سوريا يجري بشكل يومي، وأن التفاعل مع أنقرة أكثر كثافة، مقارنة بالتفاعل مع الولايات المتحدة.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد ذكر مؤخرا أن بلاده تعمل على تأسيس مركز تنسيق مشترك مع في محافظة إدلب، وأعلن قبلها عن بدء تسيير دوريات تركية روسية في المحافظة، والتي تعد آخر معاقل الجماعات المسلحة غربي الفرات.

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