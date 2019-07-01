إعلان شركة دراية المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت للربع الثاني من 2019م

تعلن شركة دراية المالية عن توزيع ارباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2019 على النحو التالي:

• إجمالي الأرباح الموزعة هو 20,060,000 ريال سعودي.

• ستكون التوزيعات النقدية على أساس 107,507,035 وحدة قائمة.

• تبلغ قيمة الربح الموزع 0.187 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هي 1.87%. ونسبتها إلى صافي قيمة الأصول بتاريخ 31/12/2018م هي 1.88%

• ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 15/07/2019م، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

• سيتم دفع التوزيعات بتاريخ 31/07/2019م

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.