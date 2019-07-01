الجبير يستعرض آفاق التعاون بين السعودية واليابان بمعهد اقتصاديات الطاقة

الرياض – مباشر: شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عضو مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في جلسة نقاش نظمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو.

واستعرض عادل بن أحمد الجبير، أبرز محطات زيارة ولي العهد لليابان، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الجبير، مواقف المملكة العربية السعودية تجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر الجلسة عددا من الأكاديميين والمفكرين والباحثين الاستراتيجيين، وذلك على هامش ترؤس الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

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