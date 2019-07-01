إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان المنبثقة لدورة المجلس التي تبدأ من 26/05/2019م حتى 25/05/2022م و ذلك بعد قرار مجلس الإدارة بتاريخ 01/07/2019م، وتم التعيين و تشكيل اللجان على النحو التالي:

أولاً: تعيين الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو الآتي:

1. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري – رئيساً.

2. الأستاذ/ واصف بن سليم الجبشة – عضواً.

3. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم – عضواً.

4. الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم – عضواً.

رابعاً: تشكيل لجنة الإستثمار على النحو الآتي:

1. الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم – رئيساً.

2. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران – عضواً.

3. الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري – عضواً.

خامساً: تشكيل لجنة إدارة المخاطر على النحو الآتي:

1. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم – رئيساً.

2. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم – عضواً.

3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعد الشيخ – عضواً.

سادساً: تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت على النحو الآتي:

1. الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري – رئيساً.

2. الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي – عضواً.

3. الأستاذ/ حاتم بن فهد بالغنيم – عضواً.

4. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران – عضواً.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة أقرت في اجتماعها بتاريخ 21/5/2019م تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم – رئيساً.

2. الدكتور/ سليمان بن عبدالله السكران – عضواً.

3. الأستاذ/ أديب بن سليمان الفهيد – عضواً.