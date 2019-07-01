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إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على طلب أحد دائني الشركة.

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إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على طلب أحد دائني الشركة. إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري بخصوص قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على طلب أحد دائني الشركة.
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-10-21 الموافق 2019-06-24 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 24 يونيو 2019 بخصوص طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة السادة/ شركة مظاهر التطوير للمقاولات الالكتروميكانيكية المحدودة، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن وكيل الشركة الشرعي قد قام بالحضور أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بجلستها التي انعقدت بتاريخ 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وقد حكمت الدائرة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وتعيين صالح بن عبدالله النعيم أميناً لإعادة التنظيم المالي، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه. الأثر المالي للتغير الحاصل يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على الحكم بافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه. معلومات اضافية تود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الاجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

مباشر (اقتصاد)

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