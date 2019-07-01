تعلن شركة الاحساء للتنمية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس

- تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم رئيساً لمجلس الإدارة
- تعيين المهندس/ سعد بن عماش الشمري نائباً لرئيس مجلس الإدارة
- تشكيل لجنة الأستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخيال
2) الدكتور/ عادل بن أحمد الصالح
3) المهندس/ سعد بن عماش الشمري
4) الأستاذ/ محمد بن عبدالله القطري (عضو من خارج المجلس)
- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية اسماؤهم:
1) الاستاذ/ فيصل بن عبدالله القحطاني
2) الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
3) المهندس/ حاتم بن حمد السحيباني
- تجدر الإشارة الى أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء 23-04-2019م وهم التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي – رئيساً
2) الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد – (عضو من خارج المجلس)
3) الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب – (عضو من خارج المجلس)
4) الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي – (عضو من خارج المجلس)
كما تم تعيين أمين سر لمجلس الادارة و كذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) .