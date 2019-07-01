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تعلن شركة الاحساء للتنمية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس

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تعلن شركة الاحساء للتنمية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس تعلن شركة الاحساء للتنمية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس
إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء 23-04-2019م الموافق 18-08-1440هـ والمتضمن انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات، تعلن شركة الاحساء للتنمية عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 01-07-2019م الموافق 28-10-1440هـ بتعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان على النحو التالي:

- تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم رئيساً لمجلس الإدارة

- تعيين المهندس/ سعد بن عماش الشمري نائباً لرئيس مجلس الإدارة

- تشكيل لجنة الأستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخيال

2) الدكتور/ عادل بن أحمد الصالح

3) المهندس/ سعد بن عماش الشمري

4) الأستاذ/ محمد بن عبدالله القطري (عضو من خارج المجلس)

- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية اسماؤهم:

1) الاستاذ/ فيصل بن عبدالله القحطاني

2) الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

3) المهندس/ حاتم بن حمد السحيباني

- تجدر الإشارة الى أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء 23-04-2019م وهم التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي – رئيساً

2) الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد – (عضو من خارج المجلس)

3) الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب – (عضو من خارج المجلس)

4) الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي – (عضو من خارج المجلس)

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الادارة و كذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) .

مباشر (اقتصاد)

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