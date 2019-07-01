تعلن شركة الاحساء للتنمية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء 23-04-2019م الموافق 18-08-1440هـ والمتضمن انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة تبدأ من 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات، تعلن شركة الاحساء للتنمية عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 01-07-2019م الموافق 28-10-1440هـ بتعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان على النحو التالي:

- تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم رئيساً لمجلس الإدارة

- تعيين المهندس/ سعد بن عماش الشمري نائباً لرئيس مجلس الإدارة

- تشكيل لجنة الأستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الخيال

2) الدكتور/ عادل بن أحمد الصالح

3) المهندس/ سعد بن عماش الشمري

4) الأستاذ/ محمد بن عبدالله القطري (عضو من خارج المجلس)

- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الاعضاء التالية اسماؤهم:

1) الاستاذ/ فيصل بن عبدالله القحطاني

2) الاستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم

3) المهندس/ حاتم بن حمد السحيباني

- تجدر الإشارة الى أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء 23-04-2019م وهم التالية أسماؤهم:

1) الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي – رئيساً

2) الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد – (عضو من خارج المجلس)

3) الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب – (عضو من خارج المجلس)

4) الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي – (عضو من خارج المجلس)

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الادارة و كذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) .