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تركيا تتوعد والجيش الليبي يهدد باستهداف سفن وطائرات أردوغان

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تركيا تتوعد والجيش الليبي يهدد باستهداف سفن وطائرات أردوغان تركيا تتوعد والجيش الليبي يهدد باستهداف سفن وطائرات أردوغان

كتب - هشام عبد الخالق:

ازدادت التوترات والاتهامات في الساعات الأخيرة بين تركيا والجيش الوطني الليبي، خاصة بعد اتهام أنقرة لقوات المشير خليفة حفتر باعتقال 6 أتراك في شرق ليبيا.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، الأحد، إن الجيش الليبي ليس لديه علم باعتقال أي أتراك بعد، مضيفًا أنه في حال اعتقال أي مواطن يحمل الجنسية التركية سيتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف.

وأكد المسماري، أن تركيا تدعم جماعات إرهابية في ليبيا، وتتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي، مطالبًا دول الجوار وجامعة الدول...

الموجز

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