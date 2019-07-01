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"أمريكا تستعد لضرب إيران"... واشنطن تنشر طائرات "إف 22" في الخليج لاستهداف القدرات الدفاعية لطهران

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"أمريكا تستعد لضرب إيران"... واشنطن تنشر طائرات "إف 22" في الخليج لاستهداف القدرات الدفاعية لطهران "أمريكا تستعد لضرب إيران"... واشنطن تنشر طائرات "إف 22" في الخليج لاستهداف القدرات الدفاعية لطهران

كتب محمد بشاري

يترقب العالم حالة من الصدام العسكري المتوقع بين طهران وواشنطن فى منطقة الخليج خصوصا بعد تصاعد وتيرة الأحداث فى المنطقة والتى لم تشهدها من قبل بتلك الحدة والوتيرة المتسارعة وتزايد موجات التصعيد بين الجانبين.

وينذر نشر الولايات المتحدة لمقاتلاتها من طراز إف 22 في منطقة الخليج العربي، باحتمال توجيه واشنطن ضربات تستهدف النظام الإيراني، وخاصة قدراته الدفاعية.

وأعلنت القيادة الأميركية الوسطى، أواخر يونيو الماضي، إرسال ونشر نحو 12 مقاتلة من طراز "إف 22" إلى الخليج، وذلك ضمن الحشد العسكري الأميركي، لردع أي تهديدات إيرانية، خاصة بعد معلومات عن نية طهران استهداف قوات الأميركية في المنطقة.

ويتوقع أن تضطلع هذه المقاتلات بمهمة توجيه ضربات تستهدف القدرات الدفاعية لإيران، وخاصة منظومة الدفاع "إس 300"، وستمهد هذه المقاتلات الطريق أمام طائرات أميركية أٌقل تطورا، لاستهداف ما تبقى من المواقع الإيرانية.

الموجز

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