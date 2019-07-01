البيتكوين تعاود الخسائر وتتراجع دون 11 ألف دولار

من: نهى النحاس

مباشر: عاوت عملة البيتكوين الإلكترونية خسائرها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفضت أدنى مستوى 11 ألف دولار، بعد تسجيل مكاسب واسعة على مدار الأيام الماضية.

وبحلول الساعة 12:25 مساءً بتوقيت جرينتش هبطت البيتكوين بنحو 5.3 بالمائة إلى 10977.7 دولار، حيث وصلت القيمة السوقية الإجمالية عند 192.1 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي كانت عملة "البيتكوين" الإلكترونية تجاوزت مستوى 13 ألف دولار لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني عام 2018.

وعلى مدار أخر 7 جلسات تخلت العملة الإلكترونية عن تلك المكاسب وهبطت بما يعادل 3 آلاف دولار أو بنحو 20.4 بالمائة.

ومع ذلك فإن البيتكوين لاتزال محتفظة بمكاسب بنحو 193 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

أداء البيتكوين على مدار أسبوع

ولم يختلف الوضع بالنسبة لباقي العملات الإلكترونية عن نظيره لدى البيتكوين، حيث خيم الهبوط على أدائها، وخلال تلك الفترة انخفضت "الإيثريوم" ثاني أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية بنحو 3.6 بالمائة إلى 292.5 دولار.

كما تراجعت "الريبل" بنسبة 2.7 بالمائة مُسجلاً 0.401789 دولار، فيما انخفضت "الليتكوين" رابع أكبر عملة إلكترونية بنحو 8.2 بالمائة عند 120.63 دولار.

أما عملة "بيتكوين كاش" فهبطت بنحو 5.6 بالمائة مُسجلة 402.8 دولار.

وفي الوقت الحالي وصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الإلكترونية عند مستوى 313.8 مليار دولار، وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية فقدت العملات الإلكترونية ما يعادل 23 مليار دولار.