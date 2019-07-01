وارن بافيت يتبرع بـ3.6 مليار دولار لـ5 مؤسسات خيرية

مباشر: تبرع رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت بأسهم في شركة "بيركشاير هاثاواي" تصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار إلى 5 مؤسسات خيرية.

وتتضمن تلك المؤسسات "ذا بيل آند ميلندا جيتس فونديشن" ومؤسسات باسم زوجته الأخيرة، وأخرى تُدار من جانب أبنائه.

ويعد بافيت واحد من أكبر الأثرياء في العالم، حيث نجح قبل ذلك في أن يحتل المركز الأول في قائمة المليارديرات، قبل أن يتراجع تدريجياً نحو المركز الربع حيث يتخلى بشكل تدريجي عن ثروته التي تبلغ في الوقت الحالي 87.3 مليار دولار.

ووفقاً للتبرعات الأخيرة فإن إجمالي قيمة تبرعات الأسهم التي نفذتها شركته إلى المؤسسات الخيرية بلغت 34 مليار دولار وذلك منذ بدء تعهداته في هذا الصدد في 2006.

وخطة عام 2006 تم تعديلها وتستهدف بعد وفاته التبرع بكافة أسهمه في "بيركشاير هاثاوي" في غضون عقد بعد تسوية ممتلكاته.

وليس بافيت هو رجل الأعمال الوحيد الذي يتبرع لمؤسسات خيرية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن مؤسس "أمازون" جيف بيزوس" أن هناك 24 مؤسسة ستتسلم مبلغ 97.5 مليون دولار في هيئة منح وذلك عبر الصندوق الخيري التابع له.